Då kommer snön - och solen

Enligt SMHI:s prognos är det fortsatt grått och disigt under onsdagseftermiddagen. Under kvällen drar ett mer sammanhängande regn in över länet.

– Det gråa temat fortsätter under torsdagen, med tidvis regn, men med lite mildare temperaturer, berättar Annika Nygren är meteorolog på SMHI.



Väntas bli snö på fredagen.

– Fredagsmorgonen ligger på den milda sidan, men under dagen kommer kyligare luft in och nederbörden blir till snö. Inga stora mängder men det kan bli ett par centimeter i de norra delarna av Blekinge.

Efter fredagen väntar en lördag med klarare väder och chans att se solen.