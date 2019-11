Ny etta på Topplistan efter tio veckor

Utmanare nummer ett, Lillies Letterbox, är en trio från den blekingska Listerbyarkipelagen. De började med bluesinfluenser men gör nu musik med grenar som sprider sig vida omkring.

Nästa utmanare, IdaSofia, är en småbarnsmamma från Karlskrona som skrivit sånger i hela sitt liv, ibland som ett slags terapi. Nu får vi äntligen höra en av låtarna, Blixtar och Dunder, här i Topplistan.

Här är veckans lista vecka 47:

1.Erika Hansson - My foolish pride

099-101 01

2. Monopol Boyz - Together Forever

Går ej att rösta på.

3. Anna & Co - Jag Tar En Dag I Sänder

099-101 03

Utmanare:

Lillies Letterbox - Some kind of christmas (with you after all)

099 - 101 04

IdaSofia - Blixtar och Dunder

099 - 101 05





Rösta: