TV4 släckt för en tredjedel av Sveriges hushåll

Det eftersom samtalen mellan företaget och Telia om ett nytt avtal ännu inte lett till något resultat, skriver Com Hem i ett pressmeddelande.

Com Hem släckte TV4-kanalerna och C More från midnatt, natten mot onsdag.

TV4 har erbjudit Com hem att sända kanalen fritt även utan ett avtal fram till 10 januari, men Com hem menar att det bara är ett sätt att förhala förhandlingarna och säkra reklamintäkter under årets viktigaste annonsperiod.