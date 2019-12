Erika Hansson toppar för fjärde veckan

Utmanar gör Ebba Nilsson från Ronneby och Mattis Antonsson & Rough Riffs från Mörrum.

Det här är årets sista Topplista och röstningen pågår därför till midnatt den 1 januari.

Här är veckans lista vecka 51:

1.Erika Hansson - My foolish pride

099-101 01

2. IdaSofia - Blixtar och Dunder

099-101 02

3. Anna & Co - Jag Tar En Dag I Sänder

099-101 03

Utmanare:

Ebba Nilsson - For you and me

099 - 101 04

Mattis Antonsson & Rough Riffs - Ain't gonna do it

099 - 101 05





Rösta: