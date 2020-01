Syskonduo och svensk-kurdisk duo utmanar i Topplistan

Syskonen Robin & Tindra från Bräkne-Hoby är den första utmanarduon den här veckan. De kommer från Bräkne-Hoby och gör finstämd singer- song writer-musik ihop.

Även nästa utmanare är en duo, nämligen Anastasia Hellqvist och Sipan Afrini, som tillsammans bjuder på kurdiska tongångar i den här veckans Topplista!

Lyssna och rösta på din favorit.

Här är veckans lista vecka 1:

1.Erika Hansson - My foolish pride

2. Anna & Co - Jag Tar En Dag I Sänder

3. Ebba Nilsson - For You And Me

Utmanare:

Anastasia Hellqvist & Sipan Afrini - To hawn boi

Robin & Tindra - En ny dag

