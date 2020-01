Ny etta på Topplistan efter sex veckor

Det är syskonen Robin & Tindra från Bräkne-Hoby som sjungit sig raka vägen från utmanarplats till en förstaplats. Grymt! Hur länge de håller sig kvar där avgör du.

Utmanar den här veckan gör Älvhjärta från Karlskrona och Breaking Bounds från Karlshamn.

Lyssna och rösta på din favorit.

Här är veckans lista vecka 2:

1. Robin & Tindra - En Ny Dag

099-101 01

2. Erika Hansson - My foolish pride

099-101 02

3. Anna & Co - Jag Tar En Dag I Sänder

099-101 03

Utmanare:

Älvhjärta - Befriad

099 - 101 04



Breaking bounds - That's Who We Are

099 - 101 05





Rösta: