Lusth inför TAIF-derbyt: En speciell glöd i ögonen

Under fredagskvällen är det derbydags för Karlskrona HK när man möter Tingsryds AIF.



Det är ett KHK som går in i matchen liggandes på en slutspelsplats med 4 poängs marginal ner till sträcket och en förlust mot Vita Hästen senast under onsdagen.

En grym stämning i arenan och mycket publik är vad som förväntas, och enligt tränare Mats Lusth så är det en speciell stämning inför kvällens derby.

– Man brukar se det i ögonen på dem på morgonen, en glöd. Det är en extra laddning när det gäller Tingsryd också. Många av dem som spelat där som sedan kommit hit, och sedan är det ju det hetaste derbyt Karlskrona har, säger Mats Lusth.

Du hör kvällens match via vår sajt eller i appen SR Play.