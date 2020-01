Sabovic är fostrad i IF Brommapojkarna, men lämnade 2015 för spel i Djurgårdens IF där han belönades med ett A-lagskontrakt.



Från Djurgården lånades han 2017 ut till Brommapojkarna för spel i Superettan. Under 2019 spelade han i Mjällbys seriekollega Dalkurd FF där han gjorde fem mål och fem assist på 29 matcher.