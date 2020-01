Emilio Walter utmanar i Topplistan

Efter två veckor på förstaplatsen är nu Robin&Tindra besegrade av Erika Hansson igen. På utmanarplats välkomnar vi Topplisteveteranen Emilio Walter med låten Jag vill ha mer och Neckdive som Mathias Navne från Karlshamn ligger bakom. Han har samarbetat med artisten Roachbyte i veckans bidrag Back With You Again.

Lyssna och rösta på din favorit!

Här är veckans lista vecka 4:

1. Erika Hansson - My foolish pride

099-101 01

2. Robin & Tindra - En Ny Dag

099-101 02

3. Älvhjärta - Befriad

099-101 03

Utmanare:

Neckdive/Roachbyte - Back With You Again

099 - 101 04



Emilio Walter - Jag vill ha mer

099 - 101 05





Rösta: