15:00: Andra röstningsrundan av Jerringpriset stänger

Läs motiveringarna och lyssna på referaten om alla kandidater på korten här nedan. Det går att rösta via webben, via telefon och via SVT:s Duo-app.

De tre kandidaterna som slogs ut i första rundan är:

9. Hanna Öberg

10. Sarah Sjöström

11. Lag Niklas Edin

Så går omröstningen till

Onsdag 20 november: De elva nominerade presenteras och då startar första röstningsrundan. Det går att rösta via telefon, Radiosportens webbplats och via SVT:s Duo-app.

Torsdag 19 december: Omröstningen stänger klockan 15.00. De tre kandidaterna med minst antal röster försvinner.

Fredag 20 december: Andra röstningsomgången startar med de åtta kvarvarande klockan 06.00.

Fredagen 24 januari: Andra röstningsomgången stänger klockan 15.00.

Måndag 27 januari: Tredje röstningsomgången inleds och startar klockan 20.00 när Idrottsgalan sänds och avslutas när vinnaren utropas cirka klockan 22.30.