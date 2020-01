Fixarna har sparat kommunen en kvarts miljon

Detta genom en egen lösning, med ett lager och ett datasystem för att ta till vara på överblivna oöppnade inkontinensskydd och annat material hos personer som får hjälp av kommunens hemtjänst eller bor på kommunens äldreboenden.

Lösningen har nu väckt nyfikenhet hos andra kommuner.

– Vi fick hjälp av IT-enheten att skapa ett forum på kommunens intranät. Sedan tog vi kontakt med enhetscheferna för sjuksköterskorna som gav namn på alla som kunde tänka sig att lägga beställningar, berättar Ulrik Karlsson, stödassistent.

I systemet lägger Fixarna in alla inkontinensskydd, blöjor och annat som de samlat in. Sedan kan de olika enheterna lägga in beställningar och Fixarna levererar.

Lennart Perbrink är stödassistent och ser bara vinster med projektet.

– Det är win-win. Det är pengar för kommunen, det är hållbart men framför allt är det bra för våra arbetssökande. De får sociala möten, träna på bemötande och det blir alltid positivt.