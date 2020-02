Regnigt och blåsigt avslut på helgen

När det regnar längs åarna även norr om Blekinge så fylls de höga vattenflödena på ytterligare.

I Blekinge beräknar SMHI att det kommer 15 millimeter regn under söndagen.

Förutom regn blir det även blåsigt i länet med hårda vindbyar på 15-20 meter per sekund.

Regnet mattas av under natten. Vinden avtar under natten till måndag, men vinden friskar sedan i igen under måndagseftermiddagen och då blir det hårda vindbyar.