Richard Alpfjord Wylde som är vakthavande hydrolog på SMHI säger att flödet på stationen vid Krokfjorden i Konga just nu ligger strax under 25 kubikmeter per sekund.

– Tidigare var det högsta uppmätta flödet 23 kubikmeter per sekund, det var 2002, säger han.

SMHI har utfärdat klass-2 varningar för mycket höga vattenflöden bland annat i Blekinge och här gäller det Ronnebyån och Mörrumsån.