– Den kraftigaste nederbörden är under morgonen och det drar bort under förmiddagen, säger meteorolog Anna Krahner på SMHI. Senare under dagen blir det torrare väder.

Vid Torhamnslandet kan det fortsätta snöa under dagen.

Temperatur 0–3 grader och måttlig vind från norr, de ostligaste delarna frisk.

Till kvällen och natten klarnar det upp.