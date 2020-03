Andra veckan med ny etta i Topplistan

Därmed puttar de ned David Dezo som hoppade upp på tronen förra veckan.

Sött Svart Tivoli hänger kvar på en andraplats och på tredjeplatsen finns också en av förra veckans utmanare - JohannaE!

Utmanar gör EP-aktuella A.K & The Brotherhood- och moderna soulartisten Marie Lalá är tillbaka med ny musik.

Lyssna och rösta på din favorit!

Här är listan vecka 10:

1. Hampus Nennesson - Toystory

099-101 01

2. Sött Svart Tivoli - Tord Sjöman

099-101 02

3. JohannaE - The New Day

099-101 03

Utmanare:

Marie Lalá - Nu Vi Två

099 - 101 04

A.K & The Brotherhood - For The Long Run

099 - 101 05

Rösta: