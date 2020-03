Gruppen The Mamas vann Mellon 2020 med låten "Move"

Sucéen fortsätter för The Mamas.Nu står gruppen som vinnare i Melodifestivalen 2020 och får åka till Eurovision för andra året i rad.

The Mamas knep inför finalen var att ha roligt och be, och det visade sig vara lyckat. Gruppen har länge nämnts i förhandsspekulationerna – men har aldrig varit den solklara favoriten.

The Mamas slog igenom som kör bakom John Lundviks vinnarlåt “Too late for love” i fjol, som slutade på en femteplats i Eurovision Song Contest. Nu har de återigen lyckats charma publiken, och byter Tel Aviv mot Rotterdam, där årets tävling äger rum.

Segern innebär också att The Mamas är de 60:de vinnarna i Melodifestivalen genom tiderna.

Bidraget “Move” är skrivet av Melanie Wehbe, Patrik Jean, Herman Gardarfve.

- Den handlar om att hjälpa varandra. Att se någon falla och hjälpa den personen upp och att få ut budskapet till alla som hör låten. Du har inte tid att ligga kvar och du måste resa dig och följa dina drömmar, har Ashley Haynes sagt tidigare till TT.

The Mamas har sagt att de hoppas att en kvinna ska ta hem tävlingen, eftersom Sverige har haft fem manliga vinnare i rad de senaste åren.

- Kvinnor är väldigt bra på att backa och stödja alla andra. Vi heter The Mamas för att vi är omhändertagande och sprider kärlek. Jag tror att den där kärleken kommer tillbaka nu, sade Dinah Yonas Manna tidigare.

Finalisterna i årets melodifestivalfinal i Friends Arena i Solna, var, i startordning:

1. Victor Crone – Troubled Waters. Låtskrivare: Dino Medanhodzic, Benjamin Jennebo, Victor Crone.Victor känns igen senast från i fjol då han tävlade för Estland i Eurovision Song Contest.

2. Paul Rey – Talking in My Sleep. Låtskrivare: Paul Rey, Lukas Hällgren, Alexander Standal Pavelich. Paul som kanske för många är ett nytt ansikte i Sverige fick sitt genombrott 2015 med låten ”Good As Hell”, som han släppte via Epic Records i USA.

3. The Mamas – Move. Låtskrivare: Melanie Wehbe, Patrik Jean, Herman Gardarfve. LouLou Lamotte, Ashley Haynes och Dinah Yonas Manna körade ju också bakom fjolårets melodifestivalvinnaren John Lundvik.

4. Mohombi – Winners. Låtskrivare: Jimmy Jansson, Mohombi, Palle Hammarlund. Även Mohombi tävlade i melodifestivalen 2019.

5. Hanna Ferm – Brave. Låtskrivare: David Kjellstrand, Jimmy Jansson, Laurell Barker. Ännu en artist som är tillbaka från i fjol. Men den här gången som soloartist. 2019 tävlade hon tillsammans med Liamoo.

6. Mendez feat. Alvaro Estrella – Vamos Amigos. Låtskrivare: Palle Hammarlund, Jimmy Jansson, Jakke Erixson, Leo Mendez. Mendez tillhör skaran veteraner i Melodifestivalen och har tävlat flera gånger tidigare. Men det blir första gången ihop med Alvaro Estrella som ställde upp i tävlingen 2014.

7. Dotter – Bulletproof. Låtskrivare: Dino Medanhodzic, Johanna Jansson (Dotter), Erik Dahlqvist.Johanna Jansson har tävlat både som artist och låtskrivare.

8. Robin Bengtsson – Take A Chance. Låtskrivare: Jimmy Jansson, Karl-Frederik Reichhardt, Marcus Winther-John. Robin vann Melodifestivalen 2017 och fick representera Sverige i Eurovision med låten ”I can't go on”.

9. Mariette – Shout It Out. Låtskrivare: Thomas G:son, Cassandra Ströberg, Alex Shield, Mariette Hansson. Mariette har tidigare tagit sig till final tre gånger.

10. Felix Sandman – Boys With Emotions. Låtskrivare: Tony Ferrari, Parker James, Peter Thomas, Philip Bentley, Nicki Adamsson, Felix Sandman. Tävlade senast 2018 med låten ”Every Single Day” och har sen dess även spelat huvudrollen i ”Störst av allt”.

11. Anna Bergendahl – Kingdom Come. Låtskrivare: Bobby Ljunggren, Thomas G:son, Erik Bernholm, Anna Bergendahl. Vann Melodifestivalen 2010.

12. Anis Don Demina– Vem e som oss. Låtskrivare: Anderz Wrethov, Johanna Elkesdotter Wrethov, Anis Don Demina, Robin Svensk. I fjol tävlade han med låten”Mina bränder”.