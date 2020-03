Vanligt med rädslor och tvångsbeteenden hos hundar

I studien har forskarna via en enkät på nätet låtit hundägare svara på frågor om sin hunds beteende.

Nästan 14 000 svar kom in, och det visade sig att en tredjedel av alla hundar var känsliga för ljud. Nästan lika många visade rädsla för främmande människor, andra hundar eller när de befann sig i nya situationer.

Någon form av tvångsbeteende, som att till exempel överdrivet bita eller slicka sig själv, jaga sin egen svans eller att nafsa i luften efter obefintliga flugor kunde ses hos 14 procent av hundarna.

Forskarna kunde också se tydliga rasskillnader, och att vissa beteenden verkade hänga ihop med varandra.

Åke Hedhammar är professor i veterinärmedicin vid Sveriges Lantbruksuniversitet, och han tycker att de här resultaten är viktiga.



– Jag tycker det här är en fin studie, och den bekräftar väldigt många saker som har indikerats tidigare. Det finns väldigt många hundar som uppvisar olika typer av rädslobeteenden och olika sorters beteendestörningar, och det är en djurskyddsfråga, säger han.

Referens: Milla Salonen et al, 2020. Prevalence, comorbidity, and breed differences in canine anxiety in

13,700 Finnish pet dogs. Scientific reports. Doi: 10.1038/s41598-020-59837-z