Efter fenomenalt spel i helgen är Lyckeby BTKs damlag tillbaka i bordtennisens högsta liga Pingisligan.

Det som återstår nu är att klubben ska ha ekonomiska möjligheter för damlaget i Pingisligan och få ihop ett starkt lag.

Spelaren Widaad Gukhool är mycket glad och nöjd över avancemanget. " It´s just amazing to win with this dreamteam".

