Stödkassen i Blekinge återuppstår

Under våren så räknar Stödkassen Blekinge med att dra igång sin ideella hjälpinsamling igen.

– Vi har tänkt att starta om stödkassen igen, Emma och jag. Vår förhoppning är att vara igång inom ett par månader, säger Pernilla Runsten, en av initiativtagarna bakom Stödkassen.

Stödkassen granskades av SVT Blekinge under hösten och valde att lägga ner sitt arbete efter granskningen publicerats. Granskningen handlade då främst om att de pengar som Stödkassen samlade in hamnade på privata konton och att initiativtagarna bakom Stödkassen inte kunde redogöra hur mycket pengar de fått in, och vart pengar gått.

– Vi har fått ett nytt organisationsnummer och vi ska ha ett företagskonto. Med ett företagskonto går det redovisa så att allt blir rätt, säger Pernilla Runsten.