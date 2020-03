Underleverantör till Volvo korttidspermitterar 250 anställda

I fredags kom beskedet att all produktion i samtliga fabriker i Sverige planeras att stoppas mellan 26 mars och 14 april. Olofströmsfabriken undersöker nu om all produktion kommer stoppas i fabriken, eller om det kan bli aktuellt att ha delar av produktionen igång.

Samtidigt meddelar nu en av Volvos underleverantörer i Olofström, Shiloh Industries, att de korttidspermitterat all sin personal. Shiloh pressar plåtdetaljer och mindre komponenter till personbils- och lastbilsindustrin och det ska handla om 250 anställda som är permitterade.

– Det är samma sak inom hela branschen, vi har korttidspermitterat all personal sedan denna veckan, säger Joakim Lennartsson, platschef på Shiloh till Sydöstran.

Enligt Joakim Lennartsson står produktionen hos Shiloh inte helt still, utan arbetstiden är reducerad till 60 procent och arbete utförs under två dagar per vecka.