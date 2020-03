Karlskrona HK permitterar all personal

Enligt ett inlägg på klubbens hemsida står man inför ett stort inkomstbortfall i och med coronasituationen. Att säsongen slutade utan slutspel och vinnare, kommer också påverka de rättighetsersättningar som klubben får från Cmore.

– I dessa svåra tider har vi tyvärr tvingats besluta om att korttidspermittera all personal, ledare och spelare under två månader när hela ekonomin har bromsat in. Vi gör detta för att ta ansvar för föreningen och säkerställa den fortsatta verksamheten när Sverige öppnar igen, skriver klubbechef Per Roseqvist på klubbens hemsida.