221 solpaneler monteras på förskoletaket

Just under fredagsförmiddagen lös solen med sin frånvaro över Karlshamn, men elingenjör Rickard Holmström vid Karlshamns energi och projektledare Katrine Svensson hoppas att den ska förse förskolan med el under en lång tid.

– Dels är det ett bra läge utan beskuggning, det är en enkel installation och det är också en byggnad där man kommer få god användning av elen, säger Katrine Svensson.

Norreport är den tredje skolfastigheten som får solceller. Skolan har verksamhet dygnet runt, vilket också är en anledning till att panelerna hamnade på just det här taket.

– Barnen är jätteglada och positiva och följer detta i appen och använder det också i sin matematikundervisning, trots att de är så små, säger Rickard Holmström.

Satsningen kostar 800 000 kronor, varav man får 20% i bidrag från staten. Beslutet är sprunget ur en motion från Miljöpartiet i Karlshamn.

– Det är en fråga som vi driver brett och vi är glada att det händer nu också i Karlshamn. Och det här är bara början, tanken är att vi på sikt även ska sätta solceller på den nya skolan i Mörrum och på Jössarinken, säger Charlott Lorentzen (MP).