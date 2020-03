Efter gränsbesöket: Ingen brottsutredning mot Åkesson

Den bedömningen gör Justitiekanslern efter att ha fått till sig flera anmälningar från åklagare och polis.

I flygbladen stod det bland annat att "Sweden is full" och "Don´t come to us".

De som anmält Jimmie Åkesson har gjort det för att de vill visa att de eller hela svenska folket står bakom uppmaningarna.

JK pekar på att flygbladet av allt att döma inte spridits i Sverige.

– Vi har inga uppgifter på det, och därmed kan vi inte säga att det handlar om en skrift som är utgiven här. Det är avgörande i sammanhanget, säger byråchefen Daniel Kjellgren till Nyhetsbyrån Siren.