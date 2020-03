Under måndagsförmiddagen svarar länets smittskyddsläkare Bengt Wittesjö på dina frågor om coronaviruset.

Frågorna kan du ställa via mail på formiddagen@sverigesradio.se, via Facebook eller via telefon på 0455-36 68 68.

Bengt Wittesjö hör du mellan klockan 10 och 11 under måndagen.