Regionen söker personal – öppnar intresseformulär

Under regionens presskonferens på måndagen berättade HR-chef Jonas Kullberg att man nu går ut och öppnar upp för att de med någon form av medicinsk kompetens kan anmäla sitt intresse till att hoppa in och jobba i regionen.

– Det kan handla om de som just nu utbildar sig, eller som har erfarenhet av hälso- och sjukvården sedan tidigare.

Man har också inventerat i den personal som jobbar i administrativa roller inom regionen för att se vilka som har en hälso- och sjukvårdserfarenhet och som eventuellt skulle kunna rycka in vid behov.

Enligt Jonas Kullberg är det också flera privatpersoner som tagit kontakt med regionen och han öppnade upp för att också de utan hälso- och sjukvårdserfarenhet kan behövas.

– Inom några dagar kan också andra som är intresserade av att hjälpa till anmäla sig via formuläret. Just nu klarar vi situationen med vår egen personal, så anmäler man sig får jag be om lite tålamod.