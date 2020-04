Skiftande utmanar-toner i veckans Topplista

Sött Svart Tivoli fortsätter att hålla ett järngrepp om förstaplatsen. Hur det blir nästa vecka avgör du.

Lyssna och rösta på din favorit!

Här är listan vecka 14:

1. Sött Svart Tivoli - Tord Sjöman

099-101 01

2. Hampus Nennesson - Toystory

099-101 02

3. Emma Berg – Ett viskande hopp

099-101 03

Utmanare:

Dennis Hollström & The Ponies - Local Hero

099 - 101 04

Håkan Windahl - Hobo In The Old Times

099 - 101 05

Rösta: