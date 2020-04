Just nu: Aurora 20 skjuts upp

Orsaken är coronasmittan. Huvuddelen av övningen skulle ägt rum i Skåne och Blekinge och nu hoppas Försvarsmakten kunna genomföra den senare. För de värnpliktiga som nu avslutar sina utbildningar kommer i stället flera mindre slutövningar hållas.

Övningen skulle innefatta cirka 25 000 deltagare, från 12 länder utöver Sverige.

De senaste dagarna har flera av de medverkande nationerna, såsom Kanada och Tyskland, meddelat att de ställer in.

Ursprungsplanen för Aurora 20 var att den ska genomföras mellan 11 maj och 4 juni. Blekinge och delar av Skåne skulle beröras mest, även om det är en nationell försvarsövning.

I en skriftlig kommentar till P4 Blekinge skriver Helene Nyberg, kommunikationschef på Blekinge flygflottilj att det ännu är oklart vad det innebär för F17.

"Vi kan bekräfta att Aurora ställs in och vi ställer om. Vilken verksamhet som kommer att bedrivas under den perioden är för tidigt att svara på nu eftersom vi precis fått beslutet. Det viktiga är att vi fortsatt upprätthåller vår beredskap och försvarar Sverige samt fortsatt stödja det civila samhället under krisen."