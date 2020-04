Utökat stöd till medier i coronakrisen

Under coronakrisen har efterfrågan på nyheter varit större än någonsin, enligt Amanda Lind. Hon beskriver situationen som en paradox, där efterfrågan ökar samtidigt som mediernas intäkter minskar i takt med att annonsörer uteblir.



Med anledning av situationen presenterar regeringen nu flera åtgärder för att stötta mediebranschen. Bland annat utökas mediestödet permanent med 200 miljoner kronor per år från och med i år. 150 miljoner används för ett tillfälligt distributionsstöd under tre månader. Stödet omfattar alla tryckta nyhetstidningar.

Resterande 50 miljoner kronor går till en fördubbling av stödet för bevakning av geografiska områden med svag eller obefintlig journalistisk bevakning.



– Vi ser att tappet på annonsmarknaden är uppemot 50 procent, detta i en bransch som redan innan var hårt pressad. Det är oerhört angeläget med journalistik i hela landet, inte minst i den här situationen, säger Amanda Lind.



Förutom att det totala mediestödet utökas föreslår regeringen också ändrade regler som enligt Amanda Lind ska underlätta mediernas situation.



– Regeringen föreslår två tillfälliga förändringar i presstödet för att bidra i det akuta läget. För att snabbt stärka likviditeten i tidningsföretagen föreslås presstödet tillfälligt kunna betalas ut i förhand. Samtidigt slopas kravet på att en tidning ska ha 55 procents redaktionellt eget material, säger hon.



Dessutom vill regeringen ändra reglerna för reklam i tv-sändningar. Den tillåtna tiden för reklam ska beräknas utifrån ett större tidsintervall istället för att den som idag beräknas timme för klocktimme.