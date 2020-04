Under måndagen är det biträdande smittskyddsläkare Olof Blivik som svarar på lyssnarnas frågor om corona och covid-19.

Ställ din fråga via vår Facebook, via mail eller ring in till studion på telefonnummer 0455 - 36 68 68 mellan klockan 10 och 11.

Här kan lyssna på förra måndagens frågestund med smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.