Rekordlåga elpriser att vänta fram över sommaren

Under påskhelgen kan elpriset nå 5 öre per KWh att jämföra med drygt 58 öre per kWh i augusti efter den torra och varma sommaren år 2018.



Enligt Johan Sigvardsson som är elprisanalytiker på elbolaget Bixia så kan dock låga priser i kombination med lägre efterfrågan medföra att mindre elproducenter riskerar verksamheten på sikt.