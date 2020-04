Här är finalisterna i P4 Nästa

Lyssna på finalisterna längst ner i artikeln

Vinnaren har sedan chansen att ta sig till riksfinal, spelas i Sveriges största radiokanal P4 för miljoner lyssnare och kan knipa en plats i Melodifestivalen.

Det var tangerat rekord i antalet inskickade bidrag i Blekinge. 25 stycken låtar gjorde upp om de fem finalplatserna.

De fem finalisterna är:

Låt Det Va – Manda Månsson (Möljeryd)

”Svensk poplåt med text där budskapet känns aktuellt. Musikaliskt står refrängen ut där låtens titel också är den starkaste hooken” - jurymedlem Thomas ”TK” Karlsson

Lights On Life – Linnea Andersson (Bräkne-Hoby)

”Modern poplåt som direkt känns ämnad för radiovågorna. Bra melodier som förpackats på ett smart sätt i snygga sångarrangemang” - jurymedlem Thomas ”TK” Karlsson

If You Don´t Believe In Love – Billie The Vision And The Dancers (Bräkne-Hoby)

”Låten har ett melodispråk och ett sound som tar oss med på en resa. Jag känner värmen. Tror och hoppas på att få höra denna mycket i sommar” – jurymedlem Dea Norberg.

Billy Blue – The Answer Stays (Karlskrona)

”En underbart rockig käftsmäll med ös som jag vill spela tokhögt när jag åker runt i bilen i sommar. Härliga gitarrer och en röst som känns som gjord för stora scener” – jurymedlem Daniel Kjellander

Livet ut – Hampus Nennesson (Sölvesborg)

”En somrig dröm som flörtar med svenskt popsound a la Molly Sandén och som trots den sorgliga undertonen lämnar en fin och hoppfull känsla” – jurymedlem Ida ”Adée” Olsson.

Juryn som tillsammans valt ut finalisterna är:

Dea Norberg – en av Sveriges absolut främsta körsångerskor som varit på världsturné med Roxette i flera år. Hon har varit körsångerska i Melodifestivalen i en rad bidrag i över 20 år och varit med i Eurovision Song Contest tolv gånger med bland annat Charlotte Perrelli, Carola, Robin Stjernberg och Sanna Nielsen.

Ida Olsson - artist under namnet Adée som släppte senaste albumet i slutet av förra året. Har en låt med i Netflix-serien Gentefied. Varit en av tolv finalister på en internationell musikmässa i Cannes där hon blev coachad bland annat av världskända producenten Timbaland. Gjorde låten ”Woman” till jämställdhetskonferensen Nordiskt Forum 2014.

Thomas ”TK” Karlsson - jobbar på Pama Records. Låtskrivare som bland annat har skrivit bidrag som tävlat i uttagningarna till Eurovision Song Contest i Grekland, Polen, Danmark, Estland och Finland. Skrev bidraget som vann riksfinalen av P4 Nästa (då Svensktoppen nästa) 2014.

Daniel Kjellander – projektledare för P4 Nästa och programledare på P4 Blekinge

Framöver kommer finalisterna att intervjuas i morgonprogrammet, låtarna kommer att spelas en hel del i P4 Blekinge och tre veckor innan finalen kommer man kunna rösta på sin favorit.

Juryn och publiken/lyssnarna har halva makten var i Blekingefinalen som avgörs den 17 juli.

Vinnaren där har chans att bli en av åtta som gör upp i riksfinal och som kommer att spelas för miljoner lyssnare i hela landet. Dessutom kommer en av finalisterna där att få en plats i Melodifestivalen.

Hur och var finalen avgörs i år är just nu oklart på grund av coronaviruset.

2019 vann Hildur Höglind från Johannishus Blekingefinalen av P4 Nästa och hon var också en av de åtta som gjorde upp i riksfinal av 1260 inskickade bidrag i hela landet.