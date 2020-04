Låten är en familjesak och i Anna och Co´s låt "Starkare än någonsin" kan man se de fem familjemedlemmarna runt mikrofonen i lite av en "We are the world"-känsla.

– Kärlek, gemenskap och familj är väl det den förmedlar. Att kunna se det ljusa just nu så att man inte gräver ner sig, säger Nathalie Borg.