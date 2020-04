Supermötet: Nu gör Karlskronas lag upp i lokalt Mästarnas Mästare

”Sportduellen Karlskrona” beskriv som en samverkanssatsning mellan FK Karlskrona, HIF Karlskrona, Karlskrona HK, Sjöstaden DF och FBC Karlskrona, i tider när liveidrotten sats på paus på grund av coronapandemin.

Tävlingsledare Linda Eriksson vill inte avslöja allt för mycket om själva tävlingarna på förhand.

– Då kan man ju tjuvträna hemma! Men det kommer vara fem grenar där man kan samla poäng. Poängen är guld värda när finalen ska gå i Rödebybacken, för den är ganska grisig. Det gäller att prestera i deltävlingarna. Vi kommer utsätta lagen för ett riktigt kraftprov. Vilken idrott i Karlskrona är det som dominerar?

Och för de olika klubbarna var det ingen tvekan om att hänga på.

– Vi hade ett möte och då kläcktes idén av Jens Harrysson om en all star-satsning. Vi högg direkt och ringde runt till de andra klubbarna som var väldigt på, säger Peter Christenson FK Karlskrona.

– Jag har än så länge inte hört någon som varit mot det. Och det känns viktigt att vi har kommunen med på tåget också, de går in som huvudsponsor, säger Tobias Karlsson, HIF Karlskrona.



Tävlingen kommer att spelas in under första veckan i maj och sändas via sportsajten SportOn fredagen den 15 maj.