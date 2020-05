Ingen rusning efter kulturmiljonerna

Det framgår av de intervjuer som P4 Blekinge gjort med ett dussintal kulturföreningar och konstnärer i länet.

En av de få som dock ska söka är Ronneby Folkteater.



– Vi ligger ju över hundratusen back till och med maj och från början av året på förlorade biljettintäkter, säger Håkan Robertsson som är teaterns verksamhetsledare.

370 miljoner kronor har Kulturrådet öronmärkt till kulturlivets överlevnad under coronakrisen.

En del av dessa pengar ska Ronneby Folkteatern söka för att täppa igen de budgethål som orsakats av flera inställda föreställningar i vår.

– Det ju oerhört viktigt, eftersom det inte kommer in biljettintäkter under året så om vi ska finnas kvar så måste det komma in stöd istället, menar Håkan Robertsson.

I våra intervjuer med ett dussin kulturföreningar och konstnärer visade det sig att många andra har helt missat informationen om när och om de som enskilda kulturarbetare är berättigade att söka pengarna. Liksom hur det ska gå till.



Trots att ansökningsdatumet löper ut nästa vecka är det ytterligare några som ännu inte bestämt sig, en av dem är Dans i Blekinge.

– I nuläget kommer vi inte att söka stödet. Däremot fortsätter vi diskutera det. Nu är ju det väldigt kort sökperiod. Vi får se om vi ändrar oss de närmaste dagarna, säger Anna Johansson.

För ett par kulturföreningar, till exempel Karlshamns konstförening och Olofströms Jazzclub, har inkomstbortfallet varit relativt litet. Man har därför valt att inte söka bidraget för att istället låta andra mer behövande kulturarbetare få ta del av pengarna.