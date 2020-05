Miljongåva till KHK:s omstart

Det var inför att klubben i tisdags blev tvungna att försätta ett av sina två aktiebolag i konkurs som två företagare valde att starta en insamling med målet att rädda KHK från ekonomisk undergång. Enligt en av initiativtagarna Marcus Thell, siktade man på att samla in en miljon kronor.

Företag och privatpersoner har bidragit med pengar och när insamlingsresultatet under under fredagen presenterades stod det klart att man samlat in 1 606 000 kronor.

Tidigare idag meddelade klubben och Karlskrona kommun att man nått en överenskommelse som bland annat innebär att kommunen köper inventarier i arenan till ett värde av drygt 1,3 miljoner kronor.