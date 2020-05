Prognos: Så påverkar corona regionens ekonomi

Prognosen är sprungen ur den rapport som Sverige kommuner och regioner släpper två gånger per år. Under måndagsförmiddagen släpptes vårens prognos, som är präglad av coronavirusets framfart. I stort visar rapporten att landets regioner befinner sig i en ansträngd situation, det berättade Region Blekinge under dagens presskonferens.

– Det är svårt att bedöma hur vi i länet i slutändan drabbas av smittspridningen och antal personer som blir sjuka och behöver vård. Men oavsett detta pekar allt mot att Region Blekinge får en betydande ekonomisk påverkan på grund av coronavirusets spridning i samhället - framför allt på grund av stora intäktsförluster, säger regiondirektör Peter Lilja i ett pressmeddelande.

Enligt regionen uppgår de ekonomiska extrakostnaderna till följd av coronaviruset till fyra miljoner kronor till och med mars månad.

Men regionen meddelade också att även om de ökade kostnaderna tynger så är det sammantaget inte de som bidrar till ett stort tapp, utan istället det uteblivna intäkter som väntas påverka mest.

– Oavsett hur hårt coronaviruset drabbar vårt län så innebär nuvarande neddragningar inom exempelvis tandvård och det minskade resande med kollektivtrafik att vi tappar mycket intäkter, säger Monica Magnusson ekonomidirektör.

Där väntar man sig ett intäktsbortfall inom tandvården på tio miljoner kronor per månad. Inom kollektivtrafiken är motsvarande belopp nio miljoner kronor.

– Jag är väldigt bekymrad över vad som komma skall, sa Peter Lilja under regionens presskonferens under måndagen.