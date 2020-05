Miljonförlust - nu dras turer in

I april räknar Blekingetrafiken med att inkomstbortfallet blev på runt 80 procent. Därför sätts nu en rad besparingsåtgärder in rapporterar Blekinge Läns Tidning.



Det handlar bland annat om att minska antalet bussturer dagtid i Ronneby och Karlskrona, samt att vissa turer på söndagarna dras in.

Vidare ställer man också in bussturerna till färjorna i Karlshamn och Karlskrona.