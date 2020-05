Svante Schönbeck kopplar greppet om Topplistans förstaplats

Moonscape är utmanaren som egentligen är ett enmansprojekt men som bjuder in olika gäster för sina låtar. David Åkesson som han egentligen heter bor i Sölvesborg och utmanar med låten Here with you.

Elina Mayskär och Erik Pettersson utgör popduon Undressd som gör nya tolkningar av låtar från förr. Nu utmanar de med sin version av låten Girls just wanna have fun.

Här är listan vecka 22:

1. Svante Schönbeck - Det Är Dig Jag Behöver

099-101 01

2. 7 Seconds Gone - PDT

099-101 02

3. Anna & Co - Starkare Än Någonsin

099-101 03

Utmanare:

Moonscape - Here with you

099 - 101 04

Undressd - Girls just wanna have fun

099 - 101 05

Rösta: