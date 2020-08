Båda utmanarna tog sig in på Topplistan

Grattis till JohannaE och Edward Jonasson som tog sig in på listan från utmanarplats!

Den här veckan presenterar vi två sprillans nya utmanare. 16-årige Linus Gustafsson berättar att han aldrig vågat visa sin musik för omgivningen förrän nu. Hans låt handlar om att "man ska ta vara på tiden och skapa sin egen berättelse", som han själv beskriver det.

Diztörtion är rockbandet som började som en rolig grej men blev allt mer seriöst och nu gör musik som de kallar "en mix från all go hårdrock vi vuxit upp med. Metallica goes Mötley Crüe".