Kan finnas risk för smittspridning vid sång

Den som sjunger avger betydligt mycket mer droppar och partiklar till luften omkring sig, än den som pratar. Det visar en ny svensk studie från Lunds tekniska högskola, som stämmer bra överens med att man på flera håll sett att körer är en miljö där covid-19 lätt kan spridas.

Med höghastighetskamera kunde forskarna se hur mycket droppar som kom ut i luften. Och med laserstrålar kunde de mäta små så kallade aerosoler.

"Ju starkare, ju högre ljudstyrka man har på sången, ju mer av de här partiklarna kommer ut från munnen. Mer än när man jämför med när man talar eller andas", säger Malin Alsved, doktorand i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola.



Referens:

M. Alsved et al. "Exhaled respiratory particles during singing and talking". Augusti 2020. Aerosol Science and Technology. DOI: 10.1080/02786826.2020.1812502.