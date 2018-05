Smycken stals vid villainbrott

Inbrottet inträffade någon gång från klockan 16 på fredagen till klockan 13 på lördagen, medan ägaren varit borta.

– Under tiden har någon gått in på altanen, brutit sig in genom ett sovrumsfönster och sen nästan uteslutande tagit smycken, säger Andreas Jörnefeldt, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Växjö.

Polisen har gjort en brottsplatsundersökning och säkrat vissa spår. Det finns också vittnen som kommer att höras.