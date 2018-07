Just nu: When the World Sleeps vann P4 Nästa 2018

Under onsdagens länsfinal av P4 Nästa tävlade fem starka bidrag mot varandra på Linnéparken i Växjö. Bidragen var:

BIDRAG 1

Låten Played med Basement Bout



BIDRAG 2

Låten Make me fly med Anna A och AmD



BIDRAG 3

Låten Oh oh oh med Rasmus Cinthio



BIDRAG 4

Låten Galen i dig med Anna & Damorkestern



BIDRAG 5

Låten Madness med When the World Sleeps - VINNARE