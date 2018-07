Branden i Norrhult under kontroll

30 brandmän från 8 brandstationer har under eftermiddagen bekämpat branden som härjat på ett område om cirka 300 gånger 300 meter, vilket motsvarar 15 fotbollsplaner. Vid sextiden på kvällen bedömde Per Pettersson, räddningschef i bededskap vid Räddningstjänten Östra Kronoberg är branden i stort sett var under kontroll, så vida inget oväntat vädersomslag sker.

Under eftermiddagen har man haft hjälp av helikopter för att bekämpa branden och den kommer att vara kvar under kvällen. Personalen kommer nu att avlösa, och från åtta-tiden i kväll räknar man med att gå ner i personalstyrka.

– I morgon bitti sen kraftsamlar vi och då kommer vi att vara mellan 15 och 20 man, säger Per Petersson.