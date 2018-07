Klar seger för Öster i omstarten

Under lördagen åkte Öster till Borås för att ta sig an Norrby IF. Ett lag som de vunnit mot i de senaste sju matcherna, och det blev ytterligare tre poäng mot Boråslaget.

Båda målen gjordes i första halvlek, målskyttar var David Johannesson och Liridon Silka.

Om en vecka väntas premiärmatch på hybridgräset på Myresjöhus Arena. Öster ställs då mot Varberg.

Artikeln uppdateras med intervjuer