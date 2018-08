Växjö Charitys mål: Vill samla in över en halv miljon kronor

År 2017 samlade välgörenhetsprojektet Växjö Charity in en halv miljon kronor som gick till organisationen TAD - together against diabetes. Kristoffer Dahl är en av dem som driver projektet Växjö Charity och han hoppas på mer insamlade pengar i år.

– Vi går givetvis in med målsättningen att vi ska kunna samla in ännu mer pengar och göra ett ännu större arrangemang.

Årets förmånstagare är Ensemble Cor, Kvinnojouren Blenda och fotbollsprojektet Öster i samhället.

– Vi tyckte att dessa tre hade ansökningar som stod ut, de kunde på ett väldigt bra sätt redogöra för vad pengarna skulle gå till och hur man skulle använda det i sina verksamheter, säger Kristoffer Dahl.