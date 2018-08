Cykelloppet som trampar in pengar till cancerdrabbade barn

Billy Ydefjäll började engagera sig i barncancerfonden 1996 efter att hans dotter drabbats av cancer. För åttonde året i rad är han med och arrangerar Barncancerloppet i Växjö.

– Barncancerloppet är egentligen ett sätt att träffas och umgås samtidigt som man cyklar och samlar in en del pengar. Varje tramptag gör en väldigt stor skillnad och det gör vi med dom pengar vi samlar in under loppet, säger Billy Ydefjäll.