Prisbelönta hiphopgruppen kröner Karl-Oskardagarna

NRJ in the Park heter evenemanget som i år dragit stora artister till Stortorget under Karl-Oskardagarna. Förutom Hov1 kan vi under fredagkvällen se Mohombi, Out of Office, Wictoria och VCATION på den stora scenen. Konserterna drar igång klockan 18 på fredagen.

Hör intervjun med Hov1 i ljudspelaren!