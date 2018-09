Nästpers av Fanny Roos i Berlin under söndagen

Efter att Ryssbytjejen Fanny Roos som tävlar för Athletics 24 Seven, vann kultävlingen i Finnkampen under lördagen med 17 meter och 95 centimeter så styrde hon kosan mot Tyskland och Berlins Olympiastadion och World Challenge-tävlingen ISTAF under söndagen där hon i första omgången slog till med 18.42, skriver friidrott.se.