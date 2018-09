Tingsryd fortfarande på jakt efter seger – föll mot Västerås

Tingsryds AIF var inställda på säsongens första seger när man under onsdagen tog emot Västerås i Hockeyallsvenskan. Efter uddamålsförluster mot förmodade topplag i de två första matcherna stod en nykomling för motståndet.

Och chanser saknades inte – men det gjorde däremot Tingsryds förmåga att förvalta dem.

– Jättetungt just nu. Jag tycker vi har bra lägen att vinna matchen under ordinarie tid. Men vi behöver göra mål också, det är vad det handlar om. Vi behöver mer noggrannhet och desperation för att få in pucken, säger Tingsryds Kim Tallberg.

Matchen gick till förlängning – inte heller där lyckades Tingsryd överlista Västerås unge målvakt Samuel Ersson. Förre Tingsrydsspelaren Lukas Zetterberg avgjorde istället matchen för Västerås, 1-0.