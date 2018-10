Första orden från Tingsryds sparkade tränare: "Får stå för honom"

Per Ljusteräng kom till Tingsryd som ny tränare inför säsongen. Under lagets tio första matcher i Hockeyallsvenskan den här säsongen har man bara vunnit en match. Senaste matchen, förlust 1-2 mot Pantern, fick bägaren att rinna över för Tingsryd som sparkade Per Ljusteräng.

– Det klart man är besviken. Men det är så det funkar. Jag är nöjd med ganska mycket vi genomfört, trots allt. Vi har inte haft marginalerna på vår sida, säger Per Ljusteräng.

